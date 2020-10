Interventi sull'acquedotto da parte di Umbra Acque, venerdì mattina senz'acqua a Morcella di Marsciano

Umbra Acque eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione a Marsciano nella giornata di venerdì 16 ottobre dalle ore 10 alle 12.30.

Gli interventi comporteranno l'interruzione del servizio idrico nella frazione di Morcella, nel territorio comunale di Marsciano.

Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Azienda resta a disposizione per informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al numero verde: 800 250 445