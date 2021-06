Lavori Umbra Acque a Marsciano, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque a Marsciano. Ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque dalle 21 del 16 giugno alle 6 del 17 Giugno verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e frazioni del Comune di Marsciano: Olmeto, Via XI Febbraio in Olmeto, Voc. Palazzone, Voc. Belvedere, Voc. Del Gioco, Voc. Vallone, Voc. Casa Nuova, S.S. 317 tratto compreso tra San Valentino della Collina e Case del Colle".