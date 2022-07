Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia. Ecco la mappa delle vie e gli orari.

"Dalle 8 alle ore 15 di martedì 5 e di giovedì 7 luglio - annuncia una nota di Umbra Acque - verrà interrotta l’erogazione idrica a Vocabolo Castellaccio di Piccione. Si potranno verificare cali di pressione e portata a Fratticiola Selvatica".

E ancora: "Mercoledì 6 luglio - aggiunge Umbra Acque - dalle 9 alle 14 verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Enrico dal Pozzo da Strada San Michele Arcangelo esclusa a intersezione - Strada di Montevile, Strada di Montevile, Strada di Valiano, Via delle Cove, Via dell’Uva, Via dell’Antica Vena".