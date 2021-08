Una giornata senza acqua per la manutenzione straordinaria al serbatoio di Pietramelina

Lavori dalle ore 9 alle ore 14 con sospensione dell’erogazione idrica nel centro abitato e in strada di Pietramelina, parte alta

Umbra Aacuq ha programmato un intervento al serbatoio di Pietramelina per la giornata di martedì 31 agosto.

I lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di Pietramelina sono previsti dalle ore 9 alle ore 14 con sospensione dell’erogazione idrica nel centro abitato di Pietramelina e in strada di Pietramelina, parte alta.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.