Lavori Umbra Acque a Corciano, rubinetti a secco per cinque ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque a Corciano, con erogazione idrica sospesa per cinque ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari.

"Giovedì 13 maggio - spiega una nota di Umbra Acque - dalle 8:30 alle 13:30 - verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie della frazione di Mantignana nel Comune di Corciano: Via Torquato Tasso; Via Pietro Vannucci; Via Cecco Angiolieri; Via del Fosso Petroso; Via Fratte Alte; Via Fiorenzo Di Lorenzo".