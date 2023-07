Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetto a secco per otto ore: le vie e gli orari

Manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Bastia Umbra, niente acqua per ore. Ecco le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 22 di giovedì 27 luglio alle 6 di venerdì 28 luglio verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via Monte Vettore, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Bracciano, Via Lago di Garda, Via di Campagna Bastia, Via Lago D’Iseo, Via Lago Trasimeno, Via Gran Sasso, Via Monte Catria, Via Monte Amiata, Via Terminillo, Via Gorgo di Ponte, Via Po’, Via Adige, Via Arno, Via Velino, Via Tevere, Via Tagliamento, Via Ticino, Via Tozzoli, Via 22 Ottobre, Via del Mec, Via Santa Lucia, Via Nenni, Via Curiel, Via Treve".