Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: le zone e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore. Ecco dove e quando. Ad Assisi, come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 8 alle 14 del 2 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Colle del Benzi e traverse e Via della Cannella e traverse. Potrebbero inoltre verificarsi momentanei cali di pressione e portata nella frazione di Capodacqua".

E ancora. A Paciano, sempre il 2 marzo, "dalle 8 alle 14 verrà sospesa l’erogazione idrica in centro storico; in via Castiglionese e in località Caselle".