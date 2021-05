Lavori Umbra Acque ad Assisi, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque ad Assisi, ecco la mappa delle vie e gli orari.

"Dalle 8:30 alle 13 di lunedì 10 maggio 2021 - spiega Umbra Acque - verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi: Via Romana, Via della Ciliegia, Via della Cannella, Via del Renaro, Via Del Sasso Rosso, Via degli Ulivi, Via del Collicello, Via Palombara, Via Massera, Via Passaggio Vecchio, Via Trifone Benzi".