Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle zone e gli orari

Lavori a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle zone e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque ci saranno "interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche" e "martedì 14 giugno alle 8:00 alle 17 verrà interrotto il servizio in località Vocabolo Castellaccio di Piccione" e "si potranno verificare cali di pressione, portata e interruzione del servizio nella frazione di Fratticciola Selvatica" e nelle frazioni del Comune di Gubbio "Colpalombo, Carbonesca, Petroia, Scritto, Valdichascio, Santa Cristina, Belvedere".