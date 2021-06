Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 21 di martedì 29 giugno alle 6 di mercoledì 30 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: via Sant’Antonio, via Cialdini, via Eugubina, via del Giochetto, via del Favarone, via Di Duccio, via Gattapone, via Alberti, via Di Giorgio, via Piero della Francesca, via Giovanni Pisano, strada Colle San Giorgio, strada Monticelli, via del Cammino, strada Santa Petronilla, via del Grecale, strada di Montevile, strada Perugia Ponte Valleceppi, Casaglia e tutte le rispettive vie e località limitrofe".