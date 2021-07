Lavori Umbra Acque a Magione, rubinetti a secco la mattina: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione di Magione. Case senza acqua per quattro ore, ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 8:30 alle 12:30 di martedì 13 luglio verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Madonna del Giglio e limitrofe, nella Zona Artigianale, in Via Case Sparse ed ad Agello".

"Al momento del ripristino del servizio - sottolinea Umbra Acque - , l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".