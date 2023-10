Lavori Umbra Acque a Città di Castello, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Lavori alla rete idrica di Città di Castello, rubinetti a secco per ore. Ecco le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 21 del 5 ottobre alle 6 del 6 ottobre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone del comune di Città di Castello: Via Antonio Migliorati, Località Casacce, Vocabolo Palazzola, Bivio Canoscio, Via Giuseppe Battaglia, Via Luigi Martinelli, Bivio Lugnano, Via Lugano, Via dei Laghi, Via Nove Martiri, SP 104 di Morra, Via Sant’Egidio".