Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, rubinetti a secco per ore. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 22 di mercoledì 8 marzo alle 6 di giovedì 9 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia e tutte le rispettive limitrofe: Via del Ranuncolo, Via della Giunchiglia, Via del Giaggiolo, Strada San Galigano Rimbocchi, Via Bartoli, Strada Santa Lucia, Via del Cashmere, Via del Filato, Via del Bottone, Via della Lana, Via Sonnino, Via Salandra, Via Venosta, Via Tittoni, Via dei Pesci, Via Quintino Sella, Via del Capricorno, Via Ricasoli, Via Prinetti, Via del Legnatico, Via dell’Acero, Via del Frassino, Via del Platano, Via del Timo, Via della Betulla, Strada Santa Lucia Canetola, Strada Cappuccinelli, Via Campo del Patollo".