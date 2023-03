Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Perugia, niente acqua per ore. Ecco dove e quando.

Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 22 del 27 marzo alle 6 del 28 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia e nelle zone limitrofe: Viale Orazio Antinori nel tratto da Via San Galigano a Via Pellini, Via Lancellotti, Via Siepi, Via del Coppetta, Via Maturanzio, Via Spirito Gualtieri, Strada San Galigano nel tratto compreso tra Via D’Andreotto e Via delle Sorgenti, Via D’Andreotto nel tratto da Via Tiberi Via San Galigano, Via Piaggia Colombata nel tratto da Via Pellini a Via Maturanzio, Via Checchi, Via Pellini, Via San Prospero, Via Don Giovanni Bosco, Via del Bucaccio, Via Quieta, Via Ascanio della Corgna, Via Mameli, Via Adamo Rossi, Via XX Settembre nel tratto da Via della Pescara a Via Quieta, Viale Roma, Via Villaggio Santa Livia, Via Bratislava, Via Solatia, Via San Costanzo, Strada Vicinale della Pallotta".