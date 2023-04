Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Ancora lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a Perugia, rubinetti a secco per ore. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 22 del 26 aprile alle 6 del 27 aprile verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti Vie e Frazioni del Comune di Perugia: Strada Tuderte e tutte le traverse/limitrofe, Strada Comunale San Vetturino e tutte le traverse/limitrofe, Strada Marscianese da Strada Tuderte a Strada Comunale San Vetturino, Via Romana e tutte le traverse/limitrofe, Via della Pallotta, da via Tuderte fino a via Petrarca e via Machiavelli, e tutte le traverse/limitrofe, Via Assisana e tutte le traverse/limitrofe, Vestricciano Genna, Montebello, Colonnetta"

E ancora. "Potranno verificarsi temporanei cali di pressione nelle seguenti Vie e Frazioni: Strada Marscianese da intersezione Strada Comunale san Vetturino a intersezione con Strada Vicinale Burgiano e tutte le traverse/limitrofe, San Martino in Colle, San Fortunato della Collina, San Martino Delfico".