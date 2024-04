Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 21.30 del 23 aprile alle 6 del 24 aprile verrà sospesa l'erogazione idrica in via Cestellini - da incrocio via della Scuola a incrocio via Mario Bochi - ; via della Lancia; via della Rete; via Mario Bochi; via del Canto; via del Pruni; via Marino Giacanelli; via del Volo".