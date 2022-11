Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le zone e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Perugia, rubinetti a secco per ore. Ecco le zone e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "lunedì 21 novembre, dalle 14 alle 18, verrà sospesa l’erogazione idrica in strada Tiberina Nord nella frazione di Ponte Felcino e in località Montescosso".

Umbra Acque, con la stessa nota, aggiunge anche che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".

E ancora. Umbra Acque annuncia anche lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di Monteluce. "Dalle 21 di mercoledì 23 novembre - sottolinea la nota -

alle 6 di giovedì 24 novembre potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione lungo strada Eugubina (da zona Monteluce a via del Maestrale), Via Enrico dal Pozzo, Via del Giochetto, strada Montevile e nella frazione di Casaglia".

Martedì 22 novembre, annuncia un'altra nota di Umbra Acque, "dalle 8 alle 17, verrà interrotto il servizio a Montemolino, frazione di Todi" e "si potranno verificare cali di pressione e portata a Collazzone e frazioni".