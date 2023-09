Lavori Umbra Acque a San Giustino, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di San Giustino, rubinetti a secco per ore. Ecco le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 21.30 del 20 settembre alle 6 del 21 settembre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via della Stazione, Via Salvatore Quasimodo, Via Dante Alighieri, Via Giacomo Leopardi, Via Ugo Foscolo, Via Alessandro Manzoni, Via Giosuè Carducci, Via Pulciarati, Via Umberto Saba, Via Friedrich Von Gluck, Via Luciano Paal, Via Europa".