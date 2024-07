Niente acqua per ore. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque a causa di "lavori manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 9 alle 12 del 2 luglio 2024 verrà sospesa l’erogazione idrica in via Domenico Lupattelli, via Gentile, via del Senso, via Piacevole, via Tedesca, via del Gallo, via della Loggia e via dei Tornitori".