Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: le zone e gli orari

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. Rubinetti a secco per ore: ecco le zone e gli orari.

Come spiega una nota di Umbra Acque "lunedì 19 settembre dalle 9 alle 13 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi: Via Porta Perlici, Via del Comune Vecchio, Vicolo San Lorenzo, Vicolo del Maniscalco, Via Montecalvo, Via Santa Maria delle Rose".

E ancora. "Dalle 15 di lunedì 19 settembre alle 7 di martedì 20 settembre si verificherà l'interruzione del servizio nelle seguenti zone di Città di Castello: Santa Lucia, Ponte d’Avorio, San Secondo, Trestina, Castellaccio, Fabrecce, Casacci, Bivio Lugnano, Bivio Canoscio, Tassinara, via degli Armanni, Cornetto".

Nello stesso periodo " si verificherà l'interruzione del servizio nelle seguenti zone: Umbertide, Montalto, Borgo Baraglia, Civitella Ranieri, Pian d’Assino, Monte Corona, Pierantonio, Calzolaro, Verna, Ranchi, Banchetti".