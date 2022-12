Lavori Umbra Acque a Corciano, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori "di manutenzione straordinaria" sulla rete idrica, rubinetti a secco a Corciano. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque "lunedì 12 dicembre dalle 9 alle 13 verrà sospesa l’erogazione idrica in tutto il centro storico di Solomeo, al Castello di Montefrondoso, in Via Saffi, in Via Curtatone, in Via Montanara, in Via Mentana, in Via Fontevisciola, lungo Viale Orazio Antinori, in Via Mameli, in Via della Vittoria, in Via Goito, in Via Teano, lungo Strada Mandoleto, in Via Agreste e in Via Verna".