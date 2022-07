INVIATO CITTADINO Via del Liceo, transenne perenni

Via del Liceo, transenne perenni. Ma l’utente fa a modo suo… le scansa. E parcheggia la macchina.

Se quelle transenne messe dal Comune servono, va bene. Se sono posizionate lì solo per mettersi in pace la coscienza, le levino.

Ne abbiamo parlato tempo fa, raccontando come la parte superiore della strada, che si apre con le scalette lungo via Fabretti, sia interrotta da una transenna e col segnale di divieto di accesso. Stessa cosa sul versante a valle, all’intersezione con via Elce di Sotto.

Si dice (ma nessun messaggio lo indica) che l’interruzione, e la fonte del pericolo, sia legata alla presenza di un pino fortemente inclinato del vicino parco dell’Università.

Ora le alternative sono due.

Se il pino rischia veramente di collassare, si proceda al taglio e si rimuova il pericolo.

Se invece questo pericolo non sussiste, si tolgano di mezzo le transenne, liberando accesso e passaggio. Con piena soddisfazione dei commercianti e dei residenti.

Le cose stanno ora, incomprensibilmente, a mezza via.

Le transenne sono state messe dal Comune, ma qualcuno le scosta. Passa e parcheggia le vetture o lo scooter tranquillamente. Alla faccia del rispetto della segnaletica di pericolo. …Ma non è una cosa seria.

“Il vostro dire sia “sì, sì… no, no” è stato scritto. Non è ammessa l’opzione Nì.