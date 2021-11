Teatro comunale di Todi, pronti 200mila euro per interventi strutturali e funzionali

Sopralluogo tecnico per mettere a punto la programmazione dei lavori strutturali e funzionali nel teatro comunale di Todi.

Da quasi 150 anni il teatro comunale riveste una notevole importanza in tutte le stagioni che ravvivano culturalmente la città. Commissionato per la realizzazione dalla giunta comunale nel 1868 è stato oggetto di restauro dal 1982 al 1992 ed ora ha bisogno di interventi di ammodernamento in alcune parti strutturali.

"Obiettivo principale è quello di consentire al Teatro Comunale di Todi di migliorare la propria attrattività culturale, dotandosi di servizi e strutture ormai indispensabili per competere a livello nazionale e poter ospitare eventi con esigenze funzionali e tecnologiche sempre più alte ed all'avanguardia - afferma l'assessore Moreno Primieri - In sintesi, l'insieme degli interventi proposti, si pone come fine principale quello di consentire al Teatro Comunale di Todi di essere un luogo più sicuro, performante e capace di ospitare produzioni teatrali con esigenze tecniche e necessità sceniche sempre più elevate".

Gli spazi del Teatro Comunale interessati dai lavori sono l’ingresso e il foyer, il palcoscenico, la torre scenica, i bagni per l’utilizzo pubblico e del personale tecnico, il ballatoio graticcia, i camerini per costi preventivati di circa 200.000 euro finanziati dal POR FESR Umbria azione 5.2.1.

Per i bagni è prevista una attività generale di ripristino e ristrutturazione dei 12 bagni, inclusi nuovi arredi sanitari, nonché la tinteggiatura delle pareti perimetrali.

Per il ballatoio graticcia si provvederà al rinforzo e sistemazione dei parapetti, mentre si è pensato alla riqualificazione degli 11 camerini posti ai vari livelli del teatro con fornitura ed installazione di nuovi arredi base e tinteggiatura pareti.

Anche il palcoscenico vedrà interventi come il trattamento ignifugo di tutta la superficie del piano di calpestio materiale certificato e secondo normativa vigente in materia oltre al rinnovo di tutta la dotazione di allestimento.