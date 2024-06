Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori tra Piscille e Ponte San Giovanni

Riprendono i lavor sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle con l'esecuzione della seconda e ultima fase degli interventi di miglioramento idraulico per il deflusso delle acque all’interno della galleria “Volumni”, tra Piscille e Ponte San Giovanni.

Analogamente alla prima fase, eseguita lo scorso fine settimana, per contenere i disagi al traffico l’intervento si svolgerà prevalentemente in orario notturno a partire dalle 21:00 di venerdì 21 giugno fino alle 12:00 del giorno successivo.

Durante le operazioni, sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille. Il traffico sarà deviato su via Assisana e strada dei Loggi per entrare sulla E45 utilizzando lo svincolo di Balanzano.