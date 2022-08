Nuovo asfalto a Perugia: lavori lungo le strade, le modifiche al traffico

Nuovo asfalto a Peruygia. Il Comune di Perugia annuncia che "sono in programma nei prossimi giorni lavori di ripristino del manto stradale sulla rotatoria “Delfi Cancellotti” a Ponte Valleceppi, posta all’intersezione tra via Arno, via Giuliano Borgioni e via Claudio Treves".

"I provvedimenti - sottolinea Palazzo dei Priori - saranno in vigore dal 9 al 13 agosto, con orario dalle 21 alle 6.30 del giorno successivo". Ecco tutte le modifiche al traffico.