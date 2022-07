Nuovo asfalto a Perugia, i lavori lungo le strade della città: i cantieri e le modifiche alla viabilità

Nuovo asfalto a Perugia. Lavori notturni lungo strada Trasimeno Ovest e via Orsini. I cantieri, spiega il Comune in una nota, "lungo la Trasimeno Ovest termineranno verso il 15 luglio; termineranno, invece, mercoledì 6 luglio in via Orsini".

Per quanto riguarda strada Trasimeno Ovest ecco tutte le modifiche alla viabilità: senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo e personale incaricato dalla Ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento in Strada Trasimeno Ovest, nel tratto compreso fra il sottopasso ferroviario e Via del Tempo libero. Senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo e personale incari­cato dalla Ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento in Strada Trasimeno Ovest, nel tratto compreso fra Via Fra Giovanni da Pian di Carpine e Via Olmo. Divieto di transito in Strada Trasimeno Ovest, nel tratto compreso fra Via del Tempo libero e Via Fra Gio­vanni da Pian di Carpine, disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo, transennatura e perso­nale incaricato dalla Ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento. In deroga al provvedimento sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti nel tratto interdetto e i veicoli di soccorso. Limite massimo di velocita? di 30 Km/h nei tratti interessati dai lavori.

Per via Orsini, invece, ecco i provvedimenti e tutte le modifiche al traffico. Disposto il "divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Via Orsini, nel tratto compreso fra Via Fiorenzo di Lorenzo e Via Sottoripa disciplinato da idonea transennatura e segnaletica notturna di pericolo" e il "divieto di transito in Via Sottoripa, nel tratto compreso fra Via XX Settembre e Via Pellas disciplinato da idonea tran­sennatura e segnaletica notturna di pericolo (è consentito il transito ai veicoli diretti ai civici dall'1 al 9)". Secondo quanto disposto dall'ordinanza "è consentita la circolazione sulla corsia preferenziale bus compresa fra Via Orsini e Largo Cacciatori delle Alpi ai veicoli provenienti da Via Fiorenzo di Lorenzo (lato Galleria Kennedy)". Il provvedimento dispone anche l'obbligo "di direzione diritto per i veicoli provenienti da Via Fiorenzo di Lorenzo (lato Largo Cacciatori delle Alpi), su Via Fiorenzo di Lorenzo (direzione Galleria Kennedy)" e la "soppressione di tutti gli stalli di sosta con istituzione del divieto di sosta con rimozione in Largo dell’Ospedale Militare, sul fronte opposto al civico 4".

Mercato Coperto, le novità

Il Comune di Perugia annuncia anche che "a partire dal 7 di luglio sarà nuovamente possibile accedere al parcheggio del Mercato Coperto da via del Mercato. L’uscita rimarrà sempre su via Angusta e via Alessi".