Nuovo asfalto a Marsciano, Collazzone e Deruta: le strade rimesse a nuovo

Il punto sugli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade provinciali che attraversano i comuni di Marsciano, Collazzone e Deruta. Si tratta delle SP 375, 421 e 419.

Come spiega una nota "nel periodo 2019-2022 la Provincia di Perugia è intervenuta con opere di ripristino dei piani viabili su circa 9 chilometri di strade, per una spesa complessiva di 345mila euro".

E ancora: "I tratti interessati sono stati i seguenti: sulla S.P. 421/1 di Collazzone bitumatura a tratti saltuaria per un’estensione di circa km. 2,450 e per una spesa complessiva di 200.000 euro (a cui si aggiungono 500.000 euro per il risanamento di una frana al Km. 4+500); sulla S.P. 421/3 di Collazzone bitumatura a tratti saltuaria per un’estensione di circa km. 0,800 per una spesa complessiva di 50.000 euro; sulla S.P. 419 di Casalalta bitumatura a tratti saltuaria per un estensione di circa Km. 0,950 (compreso il risanamento di una frana al Km. 1+500 circa) per una spesa complessiva di circa 60.000 euro (escluso costi della frana). Bitumato inoltre intero tratto di km. 4+000 in seguito al ripristino dei piani viabili per il passaggio sottoservizio gas-metano); sulla S.P. 375/6 Marsciano bitumatura a tratti saltuaria per un’estesa di km.0,350, per una spesa complessiva di 35.000 euro.

Su queste stesse strade, prosegue la nota, "la Provincia di Perugia nel triennio 2022-2024 proseguirà l’opera di risanamento dei piani viabili secondo un programma di interventi di bitumature a tratti saltuarie su un’estensione di 8,450 chilometri. Le risorse inserite nel triennio in questione sono pari a 758.968 euro. In particolare sulla SP 421/1 le risorse impegnate sono 342.000 euro; per la SP 421/3 risorse pari a 72.000; per la SP 419 289.000; per la SP 375/6 risorse per un ammontare di 55.000 euro".

Rimangono scoperti da finanziamenti circa 23 chilometri di strade. "Le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti coprono appena il 30% del fabbisogno generale e quindi, si e’ dovuto procedere, dando priorità alle strade con maggior flussi di traffico ed in base alla percentuale di incidentalità e del livello di rischio".