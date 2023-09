Nuovo asfalto a Perugia: il punto sui lavori lungo le strade

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "prosegue il piano di riqualificazione stradale". Nella giornata del 26 settembre, scrive Palazzo dei Priori, "l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini ha effettuato un sopralluogo, insieme al tecnico Antonio Tata, per verificare l’intervento di bitumatura in via Gallenga e in via Magnini effettuato dopo i lavori di sostituzione delle reti realizzati da diverse aziende che erogano servizi pubblici".

La lunghezza del tratto stradale bitumato, evidenzia il Comune, "è di circa 500 metri lineari e in alcuni punti, oltre che la parte carrabile, è stata rifatta anche la pavimentazione dei marciapiedi". E ancora: "Negli ultimi tre anni su via Gallenga è stata realizzata la rete in fibra ottica, nonché sostituite le condotte dell’acquedotto e del gasdotto. La strada è stata interessata anche dal passaggio di una linea elettrica in media tensione che collega la zona di via Cortonese con quella di via Campo di Marte. I molteplici interventi operati da differenti aziende hanno, pertanto, determinato lo slittamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione che già erano previsti nel piano delle bitumature del 2022".

"Nelle settimane precedenti – ha sottolineato l’assessore Numerini – siamo intervenuti in via Canova a Lacugnano, in via della Barca a Ponte San Giovanni ed in via Gallenga/via Magno Magnini dove, contestualmente, sono stati messi in sicurezza i marciapiedi. Attualmente si sta lavorando, in contemporanea, lungo la strada di Montelaguardia ed in via dell’Agricoltura/via della Gomma a Balanzano. Nel mese di ottobre, invece, partiranno i lavori in via Tassi, via Purgotti e via Verga nella zona di Elce, nonché in via Enrico Dal Pozzo, strada che conduce al cimitero monumentale".