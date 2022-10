INVIATO CITTADINO L’Elce si rifà (parzialmente) il look: lavori in via Dante Alighieri e in via Annibale Vecchi

L’Elce si rifà (parzialmente) il look stradale. Interessate le vie Dante Alighieri e Annibale Vecchi. Ma, attenti ai ripristini frettolosi e approssimativi!

Un lavoro sbrigato in un paio di giorni, senza fastidiosi intoppi per il traffico veicolare. La sistemazione più urgente e necessaria era quella relativa a via Dante Alighieri, ridotta in uno stato che non è esagerato definire ‘penoso’.

Meno drammatica era invece la situazione di via Vecchi, rifatta non troppo tempo fa. La neo bitumazione l’ha riguardata per il tratto compreso fra l’intersezione con via Alighieri e via Maria Bonaparte Valentini, attraverso cui si accede alla scuola media Leonardo Da Vinci.

Il “parzialmente” del titolo fa riferimento alla circostanza che è stata rifatta solo una delle carreggiate: di certo quella più usurata. Il che ne ha comportato la decorticazione, allo scopo di mantenere i piani e uniformare i livelli.

Via Vecchi – si diceva – non era in condizioni troppo degradate. Il problema dei problemi resta quello di ripristini. Infatti, sembra un cinico destino, ma accade che, poco dopo il rifacimento del manto, la sede venga ancora tagliata per passaggi di servizi, come gas e quant’altro.

Il fatto è che i ripristini sono spesso mal fatti. O in scarsità, con avvallamenti che si producono per assestamenti successivi. O per eccesso di materia. Con la conseguenza di creare dossi, cunette, rilievi, pericolosi per la circolazione, specie quella su due ruote. Ne abbiamo parlato più volte. È dunque necessario che il Comune di Perugia mandi personale competente a verificare la correttezza dei ripristini. Altrimenti è tutto un fare e disfare. Uno spendere senza logica e senza costrutto.