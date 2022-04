Nuovo asfalto a Perugia, il punto sui lavori del Comune

Nuovo asfalto per le vie di Perugia. L’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente del Comune di Perugia, Otello Numerini, stila il punto della situazione e dei cantieri per il rifacimento delle strade della città. “Come preannunciammo in occasione dei lavori di via Cestellini a Ponte San Giovanni, in queste settimane abbiamo provveduto a rifare il manto stradale di strada degli Ornari, l’arteria che da Ponte Valleceppi conduce a Ponte San Giovanni e realizzato un importante tratto di strada al confine tra Collestrada ed Ospedalicchio", spiega Numerini. "Lungo strada degli Ornari - prosegue - , sono stati compiuti due interventi su altrettanti tratti per un totale di un chilometro. Occorre ricordare che questi interventi fanno parte di un lotto che prevede un importo totale di 800mila euro".

E ancora. L'assessore anticpa che "prima delle festività pasquali interverremo nella parte centrale dell’abitato di Casaglia ed in via XIV settembre".