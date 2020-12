Nuovo asfalto a Perugia, il Comune sistema le strade: la mappa

Nuovo asfalto a Perugia. Come spiega una nota del Comune di Perugia "dopo gli interventi già realizzati nei mesi scorsi e l’approvazione del progetto di via Corcianese per un importo pari a 700mila euro, oggi è stato approvato in giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione di strade e marciapiedi per un ulteriore importo complessivo di oltre 1,2 milioni di euro".

Ecco la mappa degli interventi. Le strade comunali interessate da interventi sul manto stradale sono: Strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli, Via Trattati di Roma, Strada Montevile, Strada della Valtiera, Via Bologna, Via Cortonese, mentre verranno migliorate le condizioni dei marciapiedi di: Via delle fonti Coperte, Via Siepi, Via Martiri dei Lager, Via Soriano, Via Checchi, Via dei Filosofi, Via Torelli, Via Annibale Vecchi.

“Questi ulteriori interventi – sottolinea l’assessore alle infrastrutture, opere pubbliche e ambiente Otello Numerini – si collocano in continuità con l’obiettivo che sin dall’inizio ci siamo prefissati, ossia migliorare sensibilmente la rete viaria comunale, riservando la medesima attenzione alle esigenze di tutto il territorio. La novità di quest’anno è l’inserimento nella gara, che si terrà a breve, di una serie di interventi di manutenzione dei marciapiedi cittadini. Ringrazio tutti i nostri uffici comunali che, nonostante questo anno difficile, legato alla pandemia, hanno profuso un impegno costante e senza risparmio, consentendoci di cogliere anche questo traguardo”.