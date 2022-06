Nuovo asfalto a Perugia, il Comune sistema strade e marciapiedi: l'elenco e gli investimenti

Nuovo asfalto per le strade di Perugia. Il Comune stila il punto sul "piano strade/bitumature 2021-2022" e conferma l'investimento di "5 milioni di euro per il 2022". Alla cifra, definita "record rispetto al passato", "devono aggiungersi le risorse necessarie per gli interventi diretti del cantiere comunale e le opere legate ai ripristini".

L’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini, spiega che "il tema delle strade, in una città estesa come Perugia (450 km quadrati e 600 km di strade), rappresenta uno dei più sentiti dalla cittadinanza, nonché un’autentica priorità di mandato per l’Amministrazione". E ancora: "Fin dall’inizio della passata consiliatura a guida Romizi gli investimenti consistevano in 1,5 milioni l’anno, segnando una discontinuità rispetto agli anni precedenti. Nel 2020 e 2021 le risorse sono salite a 3 milioni l’anno (6 in totale), mentre nel 2022 si raggiunge la cifra record di 5 milioni". L'assessore aggiunge che "Agli interventi appaltati, poi, dovranno sommarsi i ripristini da parte delle società che hanno operato scavi per i sottoservizi (acqua, energia elettrica, fibra, ecc.) oltre agli interventi a cura del cantiere comunale".

Numerini evidenzia che "il piano consentirà quindi di operare in maniera diffusa, effettuando interventi strutturali e risolutivi soprattutto sulle arterie principali della città con completa ricostituzione del fondo stradale onde garantire opere durature". E via con l'elenco dei principali interventi eseguiti. L'assessore cita "strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli a villa Pitignano (2 km), via Eugubina (1,4 km), via della Madonna Alta (1,1 km), via Corcianese (prima intervento con ricostituzione del corpo stradale per 2 km), via trattati di Roma (1 km), strada degli Ornari, via della Valtiera".

Avanti con l'asfalto. "Entro il mese di luglio - aggiunge Numerini - sono pronti a partire una serie di cantieri, tra cui quelli di corso Cavour (al termine di Umbria Jazz), strada dei Conservoni (fine giugno-inizio luglio), via Settevalli per cui è stato approvato il progetto in giunta mercoledì scorso; ora si procederà con la gara con l’obiettivo di far partire il cantiere entro agosto. L’intervento sarà di 2,7 km con ricostituzione del corpo stradale dalla rotatoria del Grifo a quella di Ponte della Pietra compresa la rotatoria intorno al Todis". Altro intervento definito "pesante", va avanti l'assessore, "è quello su strada Trasimeno Ovest nel tratto compreso dal sottopassaggio vicino allo stadio Curi, lungo via Firenze e fino ad Olmo. Qui si è atteso l’avvio per consentire il completamento dei lavori di Anas".

Per la fine del 2022 ci sono altri cantieri che verranno aperti: "Tra i principali, tutti quelli con ricostituzione del corpo stradale - prosegue Numerini - ci sono via Benucci a PSGiovanni per 2,1 km, strada dei Loggi a Balanzano/PSGiovanni per 560 metri, via della Valtiera (dall’ipercoop al cimitero di Ponte San Giovanni) per 1,4 km, via Pievaiola (dalla rotatoria Spagnoli a Strozzacapponi) per 1,5 km, strada Perugia-Pontevalleceppi (dal cimitero all’incrocio con Pretola) per 2,8 km, via Borgioni per 1,6 km, via Gregorovius".

Oltre a ciò, ha concluso Numerini, l’Amministrazione è prossima a definire gli accordi con le aziende che dovranno effettuare i ripristini, molto attesi per garantire sicurezza ed una riqualificazione delle strade interessate.

Il sindaco Romizi stila il punto 'politico' dei lavori sulle strade: "Nella passata consiliatura, in ogni caso, siamo riusciti a garantire due impegni: programmazione/pianificazione degli interventi per priorità per non procedere più in maniera estemporanea; impiego di risorse crescenti nell’ordine del milione, milione e mezzo l’anno. Ciò in discontinuità con prima del 2014 quando per le bitumature venivano impegnate risorse di 140 mila euro l’anno, in un caso 400mila, ma anche in un’annualità 40mila euro".

E ancora: "L’impegno che oggi il Comune offre alla città- ha continuato il sindaco – è un’accelerazione che ha portato l’Amministrazione negli ultimi due anni (2020 e 2021) ad aumentare le risorse impiegate fino a 3 milioni ciascuno: oggi si cresce ancora passando a ben 5 milioni di investimenti diretti, cui si aggiungono gli interventi del cantiere ed i ripristini".

Romizi evidenzia che "nel 2022 abbiamo scelto di “aggredire” le arterie principali che portano flussi importanti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come via Settevalli, via Benucci, strada dei Loggi, via Pievaiola, via Trasimeno Ovest. Credo che questa progettualità oggi ci porti a cambiare passo dando continuità ad un’impostazione del lavoro che viene dagli anni passati, ma che non si ferma e cresce ancora".

Tutti i cantieri lungo le strade di Perugia

Lavori eseguiti

-a Perugia città (n.30):

via Fiorenzo di Lorenzo, via Baldeschi, via Bonazzi, via Bonaccia, via Piaggia Colombata, via Cialdini, via Brugnoli, via Appia, via Imbriani, via Oddi Sforza, via Quieta, via Del Cavallaccio, via Sperandio, via della Cupa, via del Lavoro, via Spagnoli, via Simpatica, str. San Galigano, str. Monteripido, via XIV Settembre, piazza Morlacchi (1° stralcio), piazza Puletti, str. Fosso Infernaccio, via del Naspo, via della Madonna Alta, via San Pietrino, via Toti, intersezione via Martiri Dei Lager/ via Settevalli, via Cortonese/via del Tabacchifico, via del Tempo Libero;

-a Santa Sabina (n.2): via Corcianese e via Trattati di Roma;

-a Ponte Felcino (n. 2) Via Eugubina e via Puletti;

-a Boneggio (1) Strada Boneggio;

-a Castel del Piano (1) piazza Turati;

-a Cenerente (1): strada della Forcella.

-a Ponte San Giovanni (6): str. degli Ornari, via Cestellini, via Manzoni, via Adriatica, strada della Valtiera, II stralcio strada Montevile;

-a villa Pitignano (2): str. Ponte Felcino-Ponte Pattoli e str. della Vecchia Fornace;

-a Piscille (1) Via Assisana;

-a Balanzano (2): str. del Piano, str. Tiberina sud;

-a San Sisto (2) Via Mascagni e rotatoria Silvestrini;

-a Casaglia (1) Via dei Narcisi;

-a Collestrada (1) Strada Centrale Umbra

-a Ponte Valleceppi (2) Via Brenta e via Bologna;

-a Ponte Pattoli (1) Via Amendola

-a Ripa (2) Str. Morini e Str. Case Vecchie

-a Monte Malbe (1) Str. dei Cappuccini

-a Sant’Orfeto (1) Str. Torrente Mussino ed altre.

Marciapiedi completati (n.4)

A Perugia città: via Siepi, piazza dell’Università e via Torelli.

A Sant’Andrea delle Fratte: via Soriano

Marciapiedi da completare (n. 3)

Ripa, Solfagnano e Resina.

I prossimi cantieri (n. 11)

-a Perugia città (6): corso Cavour, strada dei Conservoni, via Settevalli, str. Trasimeno ovest, via Orsini, via Fiesole;

-a San Martino dei Colli (1): la piazza;

-a Ponte Felcino (1): rotatoria Buozzi;

-a Ponte Valleceppi (1): rotatoria Cancellotti;

-a Collestrada (1): strada di Collestrada;

-a Ponte Pattoli (1): via della Milizia.

Gli interventi previsti (n. 35)

-a Perugia città (n.17):

corso Bersaglieri, via del Brozzo, via della Concordia, via dei Priori, via Gallenga, via Faina, via fratelli Purgotti, via Enrico dal Pozzo, via Petrarca, via Pellico, via Fuori le mura, via Pennacchi, via Manara, via del Macello, str. del Borghetto, via Gregorovius, via Madonna delle Grazie;

-a Ponte San Giovanni (4): via Benucci, strada dei Loggi, via della Valtiera, via Bixio;

-a San Marco (1): strada Perugia San Marco;

-a San Sisto (3): via Pievaiola, via Dottori, via Rossini;

-a Lacugnano (1): via delle Olimpiadi;

-a Ponte Valleceppi (1): strada Perugia-Pontevalleceppi (cimitero-Pretola);

-a Pianello (1): str. di Monteverde;

-a Ripa (1): via Pontemollo;

-a Ponte Felcino (2): via Borgioni e via Carucciola;

-a Bagnaia (1): str. di Bagnaia-Capanne;

-a San Martino in Campo (3): via delle Fascine, via del Conservificio e via del Papavero.