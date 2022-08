Lavori a Corso Cavour, tutte le modifiche al traffico

Cantieri a corso Cavour, come cambia la viabilità. Ecco tutte le modifiche al traffico disposte dal Comune di Perugia.

Come spiega Palazzo dei Priori "Per effettuare la sostituzione di una condotta idrica da parte di Umbra Acque, all’intersezione con Borgo XX Giugno nel tratto sottostante l’arco di Porta San Pietro (arco di Agostino di Duccio), è previsto con ordinanza n. 975 dell’8 agosto: dalle ore 7 del 22 agosto alle ore 19 del 26 agosto: divieto di sosta permanente con rimozione in via Sant’Anna, nell’area antistante il civ. 1; dal 23 al 26 agosto, dalle ore 7 alle ore 19: divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno. In deroga al divieto di transito, i veicoli di soccorso e quelli dei residenti sono autorizzati a circolare in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno e in tutte le traverse laterali che intersecano il tracciato, in senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica e personale della società richiedente".

E ancora: "Per consentire i lavori di ripristino del manto stradale in Corso Cavour, tra via Marconi e Borgo XX Giugno, incluso il tratto interessato dalla sostituzione della condotta, dalle ore 8 del 29 agosto alle ore 14 del 3 settembre, si prevede con ordinanza n. 974 dell’8 agosto: divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno; in deroga al provvedimento di cui al punto 1), sono autorizzati a circolare i veicoli di soccorso e i veicoli dei residenti in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno e in tutte le traverse laterali che intersecano il tracciato".

Dalle ore 8 del 29 agosto alle ore 14 del 3 settembre "sono sospese le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi per garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori di ripristino del manto stradale, con la rimozione totale di tavoli, sedie e ombrelloni con i relativi supporti (ordinanza n. 979 del 9 agosto)".