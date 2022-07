Nuovo asfalto a Perugia: lavori in via Orsini, tutte le modifiche al traffico

Cantieri lungo le strade di Perugia. Il Comune, con una nota, annuncia i cantieri dal 4 al 7 luglio - dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo - in via Orsini. Firmata anche l'ordinanza per la modifica della viabilità.

Ecco i provvedimenti e tutte le modifiche al traffico. Disposto il "divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Via Orsini, nel tratto compreso fra Via Fiorenzo di Lorenzo e Via Sottoripa disciplinato da idonea transennatura e segnaletica notturna di pericolo" e il "divieto di transito in Via Sottoripa, nel tratto compreso fra Via XX Settembre e Via Pellas disciplinato da idonea tran­sennatura e segnaletica notturna di pericolo (è consentito il transito ai veicoli diretti ai civici dall'1 al 9)".

Secondo quanto disposto dall'ordinanza "è consentita la circolazione sulla corsia preferenziale bus compresa fra Via Orsini e Largo Cacciatori delle Alpi ai veicoli provenienti da Via Fiorenzo di Lorenzo (lato Galleria Kennedy)". Il provvedimento dispone anche l'obbligo "di direzione diritto per i veicoli provenienti da Via Fiorenzo di Lorenzo (lato Largo Cacciatori delle Alpi), su Via Fiorenzo di Lorenzo (direzione Galleria Kennedy)" e la "soppressione di tutti gli stalli di sosta con istituzione del divieto di sosta con rimozione in Largo dell’Ospedale Militare, sul fronte opposto al civico 4".

L’inosservanza dei provvedimenti, conclude il Comune, "è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada".