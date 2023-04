Nuovo asfalto a Perugia: le modifiche alla viabilità

Nuovo asfalto a Perugia. Ecco le modifiche alla viabilità. Come spiega una nota del Comune "martedì 11 aprile prendono il via i lavori di bitumatura della strada Perugia - Ponte Valleceppi che termineranno il giorno 11 maggio".

E ancora: Per consentire i lavori, previsti dal lunedi? al venerdi?, dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, vengono adottati i seguenti provvedimenti: senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica e impianto semaforico in strada Perugia- Ponte Vallecceppi; senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica e impianto semaforico in via dei Narcisi, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; limite massimo di velocita? di 30 Km/h in strada Perugia Ponte Valleceppi e in via dei Narcisi, nel tratto interessati dai lavori e in quelli adducenti".