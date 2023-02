Nuovo asfalto a Perugia: il punto sui lavori lungo le strade

Nuovo asfalto a Perugia. Il Comune stila il punto dei cantieri nelle zone di Ponte Felcino (via Borgioni), Ponte San Giovanni (via Benucci e dei Loggi), Balanzano (strada Tiberina Sud) e San Sisto-Strozzacapponi (Pievaiola).

"Stanno procedendo, compatibilmente anche con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, alcuni dei più importanti interventi previsti dal Comune per garantire migliori condizioni di sicurezza sulle arterie cittadine – ricordano il sindaco Romizi e l’assessore Numerini -. Ciò sta avvenendo anche in due zone industriali, come quelle di Ponte San Giovanni e Ponte Felcino, che da tempo necessitavano di lavori profondi e risolutivi. L’attenzione dell’amministrazione allo stato delle strade, problema così sentito dai cittadini, resta quindi massima".

Ecco tutti i lavori, zona per zona.

Ponte Felcino - Ponte Valleceppi

Sul tratto via Borgioni-via Carucciola, tra Ponte Felcino e Ponte Valleceppi (circa 1,5 km lineari), è in fase ormai avanzata un intervento di importo pari a 520 mila euro che prevede il rifacimento di sottofondo e tappetino e, quindi, l’utilizzo di un nuovo strato di conglomerato bituminoso di 12 cm. Le banchine saranno rimesse in quota per consentire il regolare deflusso dell’acqua. Tale intervento ha fatto seguito a quello concluso di recente in via Val di Rocco, dove la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale ha portato anche alla bitumatura dell’adiacente tratto destinato al transito delle auto.

Ponte San Giovanni

Nella zona industriale di Ponte San Giovanni procede l’intervento in via Benucci (importo di 750mila euro), dall’intersezione con via dei Trasporti al confine con Torgiano, con fresatura e bitumatura per circa un chilometro di strada. Da segnalare anche i contemporanei lavori per la regimentazione delle acque sul lato dell’arteria non occupato dalla pista ciclabile.

Operazioni di ricostituzione del corpo stradale (per un importo di 290mila euro) sono in atto anche in via dei Loggi per circa 600 metri, dall’intersezione con via dell’Avena a quella con via Lambruschini. Previsto il rifacimento di uno strato di conglomerato bituminoso superiore ai 18 cm.

San Sisto - Strozzacapponi

Su via Pievaiola gli interventi, per un importo di 600mila euro, si estendono per circa 1,5 km e riguardano la ricostituzione del corpo stradale, binder e tappetino.

Balanzano

Intanto, in strada Tiberina Sud, nel tratto che corre lungo l’area verde di Balanzano e prosegue verso la chiesa, prima della riasfaltatura, la sede stradale è stata traslata per evitare che le radici dei pini presenti possano rovinare il nuovo asfalto. In tal caso, i lavori sono svolti dal cantiere comunale.