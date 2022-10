Nuovo asfalto a Perugia, l'ordinanza e le modifiche al traffico

Nuovo asfalto a Perugia. Al via i lavori in via Benucci, nella zona industriale di Ponte San Giovanni.

L'intervento, spiega il Comune di Perugia in una nota, "consiste nella fresatura e nella ricostruzione del corpo stradale per le tratte previste nel progetto approvato prevedono l’intervento su via Benucci, dall’intersezione con via dei Trasporti al confine con il Comune di Torgiano – Loc. Ferriera, Via dei Loggi, nel tratto che va dall’intersezione con Via Lambruschini all’intersezione con Via dell’Avena".

I lavori, in orario notturno, "cominceranno il giorno 3 novembre con termine il 31 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 7 del giorno successivo".

Emessa l'ordinanza che dispone i provvedimenti e le modifiche alla viabilità.

Divieto di transito disciplinato da idonea transennatura e segnaletica notturna di pericolo in Via Benucci, nel tratto compreso fra Via dei Trasporti e il territorio del Comune di Torgiano (Loc. Ferriera),

Divieto di transito disciplinato da idonea transennatura e segnaletica notturna di pericolo in Via dei Loggi, nel tratto compreso fra Via Lambruschini e Via dell’Avena,

In deroga ai provvedimenti di cui ai punti precedenti sono autorizzati al transito i veicoli di soccorso, i veicoli dei residenti nei tratti interdetti e i veicoli diretti alle attività presenti nei tratti interdetti;

Durante i giorni e le ore in cui i lavori non vengono eseguiti l’impresa esecutrice ha l’obbligo del ripristino della regolare circolazione stradale, di lasciare la carreggiata in condizioni di agevole e sicura transitabilità e di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti con la collocazione della segnaletica prevista dall’art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione.

La segnaletica orizzontale e verticale, conclude il Comune, "verrà ripristinata al termine dei lavori. L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada".