Elce. Lavori alla Scuola Enzo Valentini… Tutto fermo, malgrado la scadenza del tempo di consegna… e la diaspora continua.

Sale la protesta delle famiglie che, anche per l’anno scolastico ’22-’23, saranno ancora costrette a portare i propri figli in sedi provvisorie, ospiti di istituti (più o meno) viciniori. Più o meno… scomodi.

Il che vale a dire Montegrillo, scuola Leonardo Da Vinci eccetera. Ci si chiede se sia mai possibile che la rigenerazione di una storica scuola cittadina, iniziata oltre un anno fa, sia incomprensibilmente bloccata.

Sta di fatto che i lavori sono iniziati a tamburo battente: demolizione dei fondelli, rinforzo con rete termosaldata, posa in opera dei materiali per il passaggio di impianti elettrici e idraulici. Poi, a un certo punto, blocco globale. I residenti di prossimità e i negozianti affermano che non si vede anima viva da molto tempo. Eppure la tabella di cantiere parla chiaro: consegna dei lavori il 12 /7/2021; durata dei lavori per 365 giorni; ultimazione lavori (dopo un enigmatico “da definire”) l’11/07/2022.

Varie le ipotesi sull’interruzione. Non è dato sapere. Almeno da parte nostra, perché il numero in tabella non risponde.

Ovvio che gli scolari dovranno continuare ad essere “ospitati” in altre sedi. È ragionevole tutto questo? Si consideri che pure alla scuola Ciabatti di Porta Pesa non si vedono grandi progressi. Occorre, come si dice “darsi una mossa”.