Raccordo Perugia-Bettolle, cantiere Anas: i lavori e le modifiche al traffico

Cantiere sul raccordo Perugia-Bettolle. Ecco le modifiche al traffico. Come spiega una nota "Anas ha completato la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale (new jersey) per un tratto di circa 3 km tra Olmo e Madonna Alta. La vecchia barriera è stata sostituita con una di nuova concezione, alta 1,2 metri, che innalza notevolmente gli standard di sicurezza stradale ed è in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di sbandamento di mezzi pesanti".

Ora, prosegue la nota, "sarà risanata la pavimentazione con la realizzazione di asfalto drenante, che, insieme alla riqualificazione delle opere idrauliche già eseguita – migliorerà notevolmente la sicurezza stradale in caso di pioggia".

Ecco le modifiche al traffico.

I lavori, specifica Anas, "si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, per dieci notti a partire da questa notte, lunedì 1° luglio, dalle 20:30 alle 6:30 del giorno successivo ad esclusione delle notti di sabato e domenica. Per consentire lo svolgimento delle attività sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni dallo svincolo di Corciano allo svincolo di Madonna Alta, compresa la chiusura degli svincoli di Olmo e Ferro di Cavallo in direzione Ponte San Giovanni. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto".

Il completamento di questa fase "è previsto entro venerdì 12 luglio. A seguire sarà interessata la carreggiata in direzione Bettolle".