Città di Castello: lavori sul viadotto della E45, senso unico alternato per 6 mesi in via Cortonese

Lavori sul viadotto della E45: in via Cortonese senso unico alternato di marcia per sei mesi.



Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico che interesseranno il viadotto della E45 su via Cortonese, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che da oggi al primo marzo 2022 istituisce il senso unico alternato di marcia per un tratto di 500 metri della strada comunale di competenza.

La modifica al transito veicolare sarà disciplinata da un impianto semaforico mobile.