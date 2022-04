Completamento dei lavori in via Mariano Piervittori, le ripide scalette che mettono in comunicazione via Annibale Vecchi e via fratelli Purgotti

Completamento dei lavori in via Mariano Piervittori, forse è la volta buona. Le ripide scalette che mettono in comunicazione via Annibale Vecchi e via fratelli Purgotti erano ridotte all’ecce homo. Poi, un anno fa, un primo intervento incompleto. Si trattò di un lavoro in economia, messo in atto da un ospite del Carcere comprensoriale di Capanne. Ci si muoveva nel quadro di una convenzione sottoscritta fra la Direzione del carcere e il Comune di Perugia.

Poi quel lavoro è stato interrotto. Lasciando la parte superiore della scalinata nello stato pietoso in cui si trovava.

Ora, da qualche giorno, l’attività è ricominciata. Fosse questa la volta buona! Se lo meritano i residenti, costretti a fare lo slalom fra gli scalini ammalorati, appoggiandosi malamente al corrimano centrale.

Se lo merita l’artista cui la strada è intestata. Quel Mariano Piervittori, autore – fra l’altro – del sipario storico del teatro comunale Morlacchi: un fiore all’occhiello della civitas perusina.