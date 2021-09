Riqualificazione del sottopasso della Stazione FS e collegamento con via del Macello. Incognita varianti. Perché – a detta dei residenti di via Sicilia – ce n’è veramente bisogno.

Questione di sicurezza e di sviluppo, come giustamente recita la classificazione dell’intervento.

“Un progetto che, se restasse così com’è, avrebbe il torto di averci privato di situazioni logistiche favorevoli, facendoci fare – tra l’altro – il giro dell’orto”, raccontano al cronista i residenti di prossimità.

E cominciano col mettere in evidenza ciò che ci hanno rimesso.

Innanzitutto il verde che connotava la zona inclusa fra i due supercondomini che l’opera divide. “Lo avevamo piantato a nostra cura ed è stato letteralmente estirpato”.

Cos’altro è peggiorativo?

“Godevamo di un comodo collegamento, attraverso una rampa priva di barriere architettoniche.”.

Con quali benefici?

“Quel percorso era coperto e ci consentiva di farlo senza bagnarci”.

E adesso?

“Il progetto prevede – da un lato – una scalinata così angusta che, se dovessero percorrerla due persone con l’ombrello, si caverebbero gli occhi. O dovrebbero stabilire dei turni per chi sale o scende con precedenza”.

Il sottopasso però è sicuro

“Sicuro? Sarà da vedere. Fino ad oggi, veramente, non sono successi episodi eclatanti. Malgrado ‘il macello di via del Macello’. Speriamo in bene”.

Cosa temete?

“Che il passaggio possa divenire sede di spacciatori e sbandati”.

Timori a parte, come vi siete mossi?

“Ho organizzato – dice una signora – non un vero comitato, ma un movimento di residenti”.

Quali interlocutori avete cercato?

“Ci siamo visti col sindaco, con l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e con alcuni tecnici comunali”.

Cosa avete concordato?

“Ci hanno promesso delle varianti. Ma non ci fidiamo più di tanto”.

In che senso?

“Intanto i lavori stanno andando avanti e non vorremmo si stessero realizzando opere che sarebbe poi difficile e costoso demolire”.

Allora, come siete rimasti?

“Abbiamo chiesto, e ottenuto – da parte dell’Amministrazione comunale – l’impegno a elaborare varianti e a sottoporcele, prima di mettere mano. Speriamo che tengano fede alle promesse verbali avanzate ai cittadini”.

Intanto una cosa è certa. Anche a seguito di questa vicenda, la consegna dell’opera subirà uno scivolamento. Si auspica che possa essere tutto terminato entro il corrente anno.

A quanto è dato di vedere, il progetto è bello e funzionale. Perugia aveva bisogno di quest’opera che vada a riqualificare un collegamento fra la stazione FS e questa parte della città. Tanto più che i denari provengono da un bando destinato ai miglioramenti infrastrutturali delle città capoluoghi di Provincia. In perfetta coerenza con le nostre esigenze.