Lavori per 140mila euro alla scuola "Di Vittorio" per sistemare l'antincendio e la palestra

La giunta comunale di Umbertide ha approvato gli interventi di manutenzione della scuola primaria "Giuseppe Di Vittorio".

I lavori avranno un importo complessivo di 140mila euro, di cui 70mila provenienti da risorse del Comune e altrettanti provenienti da fondi statali.

Gli interventi consentiranno l'adeguamento del locale di servizio al piano seminterrato e la riqualificazione della scala antincendio posta sul retro della scuola, con l'inserimento di nuovi dispositivi. Verrà quindi realizzata una nuova uscita di emergenza all'interno del locale adibito a mensa verso l’esterno e la struttura metallica portante di copertura della palestra, sarà trattata con prodotti specifici per una migliore resistenza antincendio. Inoltre è previsto nel progetto lo smontaggio dell’impianto fotovoltaico dalla copertura vetrata con il suo successivo riposizionamento a terra, l'adeguamento del deposito attrezzi della palestra. Infine, altri interventi riguarderanno attrezzature antincendio come estintore e “naspi” e la realizzazione di un filtro a prova di fumo tra la palestra e le zone dedicate alla didattica.

"È sempre alta l'attenzione di questa amministrazione per le scuole – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici e all'Istruzione, Alessandro Villarini - Una priorità che ci siamo dati fin dall'inizio del nostro mandato e che vogliamo rispettare con i fatti, mantenendo il massimo impegno in un settore fondamentale per i nostri studenti e le loro famiglie. I lavori riguardanti il plesso della Di Vittorio ed altri interventi che saranno approvati a breve in altri istituti del territorio, vanno proprio in questa direzione".