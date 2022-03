Spello, ripulite le mura urbiche tra Porta Chiusa e via della Liberazione e riattivato il campo da calcetto nell'area verde di XXV Aprile

Continuano nel territorio gli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Comune di Spello. In questi giorni, il personale del Servizio manutenzione è impegnato nelle attività di sfalcio dell’erba in via Paciana, via Centrale Umbra e via delle Regioni.

La cura del verde interessa inoltre i giardini pubblici di Borgo, di Vallegloria e Collepino. In corso anche la manutenzione della pubblica illuminazione nel territorio comunale con la sostituzione di punti luce non più funzionanti.

Proseguono nel cimitero comunale e nei plessi scolastici gli interventi ordinari e straordinari. E’ invece terminata nei giorni scorsi la ripulitura del tratto di mura urbiche tra Porta Chiusa e via della Liberazione con la rimozione delle erbe che si erano insediate nel corso del tempo.

Concluso infine anche l’intervento nell’area verde pubblica adiacente a XXV Aprile dove, a seguito dell’abbattimento di alcune piante giunte a fine ciclo vegetativo, si è provveduto alla sistemazione del verde e alla riattivazione ad uso pubblico del campo da calcetto.

“Particolare attenzione viene riservata agli spazi e ai luoghi che contribuiscono a migliorare la qualità di vita dei cittadini - commenta l’assessore ai lavori pubblici Enzo Napoleoni – Questi interventi sono possibili grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere un settore dedicato alle manutenzioni dotato di operatori, mezzi e attrezzature a servizio della comunità e del territorio, con l’obiettivo di proseguire nei prossimi investimenti per qualificare ulteriormente questa importante attività”.