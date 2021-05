Spogliatoi nuovi, asfaltatura e interventi nei canali, affidati i lavori di progettazione di tre importanti opere

Il vice sindaco di Giano dell'Umbria, Jacopo Barbarito: "Prosegue così il lavoro intrapreso ormai quasi da due anni nell’ambito degli investimenti e della messa in sicurezza"

Spogliatoi nuovi per la piscina di Giano dell'Umbria, asfaltatura della strada che porta all'abbazia di San Felice e lavori per regimentare le acque di alcni canali.

Sono i lavori che l'ufficio comunale competente di Giano dell'Umbria ha affidato, sotto forma di progettazione. "Grazie ai fondi ottenuti quest’anno dal ministero dell’Interno, pari a 49 mila euro - spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito - procediamo con la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, asfaltatura e regimazione delle acque della strada Casa Maggi-Morcicchia (dal bivio tra la strada provinciale fino al castello, lunghezza 2 km), del tratto Palombaro-Collemezzo (compreso il tratto che sbuca poco lontano dall’abbazia di San Felice, lunghezza complessiva 2,2 km) e dei locali e spogliatoi annessi alla piscina di Giano".

La redazione dei progetti definitivi di queste opere è fondamentale per la loro realizzazione ed è il primo passo per bandire poi la gara per l’assegnazione dei lavori e l’esecuzione delle opere.

"Prosegue così il lavoro intrapreso ormai quasi da due anni nell’ambito degli investimenti e della messa in sicurezza di strada bianche o in precarie condizioni dal punto di vista della viabilità, che interessano i centri più grandi del territorio, così come le frazioni più periferiche", conclude Barbarito