La Torre degli Sciri protagonista della campagna promozionale dell'Unione europea

Il progetto di recupero della Torre degli Sciri come modello per la valorizzazione dei beni storico-artistici a livello europeo.

Un progetto di eccellenza, nato dalla collaborazione tra Ater Umbria, Regione Umbria e Comune di Perugia, che viene considerato un ottimo esempio di riqualificazione urbana realizzato con i fondi del PUC2 e con risorse del POR-FESR. Per lo storico monumento è cominciato un altro percorso con la campagna “L’Europa nella mia regione”, l’iniziativa itinerante lanciata dall’Unione Europea volta alla valorizzazione di progetti locali sostenuti e finanziati grazie a fondi europei alla quale partecipano la Regione Umbria, insieme al Comune di Perugia. Si svolgerà dal 6 luglio al 6 agosto e interessa l’intero territorio regionale e prevede, tra i suoi vari aspetti, cartellonistica nell’area e un’azione di promozione digitale e sui social media.

Il progetto di recupero (consegnato nel 2011) ha avuto un costo complessivo di 536.394 euro, di cui 368.784 euro provenienti dai fondi strutturali e 167.609 euro dal Comune di Perugia. Oltre alla Torre è stato recuperato anche l’edificio dell'ex Convento di proprietà di Ater Umbria, in cui sono stati realizzati 12 alloggi in locazione a canone concordato per le giovani coppie, il cui costo totale è stato pari a 3.816.146 di euro, finanziato nel PUC2 per l’importo di €1.385.000, e cofinanziato dall’Azienda umbra per la somma di 2.431.146 di euro.

I lavori di ristrutturazione hanno portato al restauro completo della Torre, al rifacimento di via dei Priori e al recupero dell’ex Convento degli Sciri. Recentemente è stata presentata e inaugurata la grande opera di restauro che ha riguardato i dipinti murari e gli altari delle Cappelle del Conservatorio annesso alla Torre delle Sciri, di S. Michele e Ss. Salvatore.

