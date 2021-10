Umbertide, viabilità urbana modificata per i lavori lungo la E45 nella notte tra il 7 e l'8 ottobre

Viabilità urbana modificata a causa dei lavori lungo la E45 nella notte tra il 7 e l'8 ottobre tra gli svincoli Umbertide-Gubbio e Umbertide Nord.

A seguito della richiesta della ditta incaricata da Anas di effettuare lavori di potenziamento e ammodernamento del tratto di superstrada compreso tra lo svincolo per Umbertide-Gubbio e lo svincolo di Umbertide Nord-via Roma, si comunica che il 7 ottobre dalle ore 21 sino alle ore 6 del giorno successivo, verrà interrotto il transito veicolare lungo la E45 dal chilometro 102+600 al chilometro 98+950, direzione Perugia e nel senso inverso sul medesimo tratto con deviazione del traffico sulla viabilità cittadina.

Di conseguenza verrà sospeso il divieto di transito per gli autocarri con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate presente su via Kennedy, via Papa Giovanni XXIII e su via Roma per il solo arco temporale sopra indicato.