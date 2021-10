Sostituzione dello spartitraffico sulla E45, riapre lo svincolo di San Giustino

Sarà contestualmente chiuso lo stesso svincolo per chi viaggia in direzione Roma

Proseguono i lavori sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) per la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale con la nuova barriera new jersey di ultima generazione, avviati nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura.

A partire da domani, martedì 5 ottobre, sarà riaperto lo svincolo di San Giustino per chi viaggia in direzione Cesena e sarà contestualmente chiuso lo stesso svincolo per chi viaggia in direzione Roma.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 13 ottobre.