INVIATO CITTADINO Piazzetta Puletti, rifacimento integrale e potenziamento delle linee elettriche

L’Enel va a tutta birra coi lavori in piazzetta Puletti. Rifacimento integrale e potenziamento delle linee. Il tutto legato ai lavori di riqualificazione che investono l’intera piazza. A breve interverranno, per analogo rifacimento dei sottoservizi, gli Enti erogatori di acqua, luce, gas.

Un completo “sbudellamento” della superficie che si rende necessario. Col piano di calpestio che non viene nemmeno richiuso in modo troppo capillare, data la contestuale, imminente necessità di altri interventi.

Il lavoro è partito da via della Pergola, dalla zona adiacente al campetto da basket e a quello che furono un tempo i bagni, ora ridotti a ricettacolo di topi e pantegane.

L’apertura ha quindi interessato il fianco della piazza e sta ora procedendo verso la postazione semaforica in cima a via degli Scortici.

Gli operai hanno piazzato numerosi tubi di corrugato, utili al passaggio dei cavi. Che verranno posti in sede subito dopo le feste.

I lavori sono seguiti con comprensibile interesse dai residenti di prossimità che attendono la restituzione della piazza, finalmente riportata alla tradizionale funzione di tipo sociale. Sì, dunque, alla posa di nuovi sedili, al ripristino della fontanella, a un verde finalmente controllato. Respingendo fermamente l’uso/abuso di quello spazio come parcheggio di mezzi numerosi, rumorosi e inquinanti.

PS: L’Inviato Cittadino aspetta, e spera, di rivedere quell’imbocco della piazza sbarrato (così come lo è stato per decenni) dai colonnini liberty in travertino. Mai troppo rimpianti.

Quanto al parcheggio abusivo: bye bye, deprecate macchine invasive e arroganti. E ripristino del Mercatino del Martedì, apprezzato da Perugini e non.