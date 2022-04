INVIATO CITTADINO Piazzetta Puletti: tocchi, ritocchi, migliorie e messe a punto

Piazzetta Puletti, tocchi, ritocchi, migliorie e messe a punto. Ormai ha suonato il gong dell’ultimo round e non resta che assegnare la vittoria. Ma stavolta a vincere è Perugia. Che recupera alla pubblica fruizione una piazza per troppo tempo segnata da rumore, brutture e inquinamento. Ora luminosa e bellissima.

Perché, si sa: il pulito chiama pulito e il bello chiama il bello. Fatto sta che, addirittura, pare compiuto il miracolo della scomparsa dello spaccio. Tolti di mezzo i due fusti dell’immondezza, abituale ricettacolo di sostanze e di soldi furtivamente scambiati, sembrano spariti anche gli spacciatori. Che operano – dicono i residenti – in via del Melo e alla Pesa, fra via Bella, via dei Ciechi, via del Pasticcio. Ma non più qui a piazzetta Puletti. Dove i residenti di prossimità tirano un respiro di sollievo e attendono la ripresa del Mercatino. Che dovrebbe essere imminente. Libri, frutta e verdura, intimo e accessori d’abbigliamento. Non tanto per il volume degli scambi e l’importanza degli affari, ma per il guizzo di vita che il Mercatino comporta, creando dialogo, confronto, spazi di socialità.

Intanto, diamo in anteprima esclusiva la novità del mercatino La Brocante in maggio a piazzetta del Melo (vedi altro servizio in cronaca odierna)

Ieri abbiamo visto all’opera, all’imbocco di piazzetta Puletti, un paio di operai del Comune. La mission era quella di direzionare correttamente il segnale toponomastico, in modo che fosse visibile sia a chi scende da via Pinturicchio che a chi sale da via degli Scortici, via Fabretti, corso Garibaldi, via del Bulagaio.

Resta ancora da eliminare un segnale di divieto di accesso che, coi colonnini e il dissuasore metallico, non ha più motivo di sussistere. Tanto le macchine in questa piazzetta rinata a nuova vita non hanno diritto di entrare.

Infine – ma questo è compito dell’Enel che ha potenziato la cabina elettrica – rimane da togliere di mezzo quel palo in cemento con cavi elettrici ormai fuori servizio.

Sono peraltro stati istallati due nuovi proiettori a led ai lati dell’accesso. Colore nero, riflettori ad alta efficienza e basso consumo. Luce libera di fluire, perché non impatta l’ostacolo di lecci onnivori, da poco robustamente potati.

Che dire? Una vittoria per la città. Una prova che solo la bellezza e il rispetto dell’ambiente e della storia saranno in condizione di salvarci per il futuro.